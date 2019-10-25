В Заусиновском овраге утонул мужчина
25 октября 2019 13:38
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Тело погибшего находилось на поверхности воды в 10 метрах от берега. В 10:10 спасатели извлекли тело и передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия.
Полицейские опознали в утонувшем пропавшего накануне мужчину 1952 года рождения, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской област
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