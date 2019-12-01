В Забайкалье автобус слетел с моста и перевернулся, погибли 15 человек

128

ДТП произошло в 60 км от Сретенска, в салоне находились 43 пассажира и водитель. По предварительным данным, из-за разорвавшейся шины автобус слетел с моста и перевернулся. По последним данным, 15 человек погибли, 18 – госпитализированы.На месте работают экстренные службы и правоохранители.Региональное управление Следкома возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".