В Жигулевске задержан водитель из Мордовии, повторно севший за руль пьяным

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Вечером 29 сентября инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску прибыли на место ДТП. Очевидцы рассказали полицейским, что один из участников аварии, управлявший автомобилем «Opel», скрылся с места происшествия. Информация с описанием транспортного средства была направлена оперативным службам.Вскоре сотрудники Госавтоинспекции на улице Шевченко остановили разыскиваемый автомобиль. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что от мужчины исходит запах алкоголя. Правоохранители предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.Сотрудники полиции установили, что в августе 2016 года водитель осужден мировым судьей по ст. 264.1 УКРФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд вынес нарушителю наказание в виде обязательных работ на срок 450 часов и лишил его водительского удостоверения на 2 года 11 месяцев.Водитель - 36-летний житель республики Мордовия - рассказал сотрудникам полиции, что приехал в город Жигулевск в командировку.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.