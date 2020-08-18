В Жигулевске мужчина зашел в гости к приятельнице и украл у нее серьги

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В течение суток сотрудники уголовного розыска Жигулевска установили личность вора и задержали его по месту жительства. 37-летний местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев.В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области