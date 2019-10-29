Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 29 октября, 21:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/10:
USD 63.87
-0.13
EUR 70.84
-0.28
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ярославле детсадовцы на прогулке толпой топтались по лежащей на земле девочке и пинали ее ногами. Видео

29 октября 2019 19:17
113
«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит»
В сети появилось трехминутное видео из детского сада в Ярославле, на котором дети топчутся по лежащему ребенку, передает РБК. Его опубликовали на местном новостном портале YarNews.

На ролике видно, как несколько детей топчутся по лежащей на земле девочке и пинают ее ногами. К концу видео в кадре появляется женщина, подходит к ребенку и что-то говорит ей.

Автор видео Никита Макарьин рассказал РБК, что снял видео во вторник в 11:40 по местному времени.

«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит», — рассказал он. По его словам, многие СМИ «сгущают краски», когда пишут, что воспитательница видела это и ничего не предпринимала. По мнению Макарьина, она «просто не уследила».

По информации портала YarNews, инцидент произошел в детском саду № 236 на улице Лисицына. В заведении корреспонденту YarNews сообщили, что с девочкой все в порядке. Администрация будет разбираться в ситуации.

Как передает yar.mk.ru, на данный момент в садике проводит проверку Следственный комитет и уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 октября 2019  16:19
Умер пенсионер Николай Усков, последний фигурант возбуждавшихся в отношении застройщика — ЖСК «Жасмин-Дом» — уголовных дел.
Уголовное дело председателя правления ЖСК «Жасмин-Дом» прекращено в связи с его смертью
Умер пенсионер Николай Усков, последний фигурант возбуждавшихся в отношении застройщика — ЖСК «Жасмин-Дом» — уголовных дел.  Закон
119
29 октября 2019  15:14
Ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.
Главбух самарского детского сада признана виновной в мошенничестве и подлоге
Ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 110 тысяч рублей.  Закон
152
29 октября 2019  11:44
Более 300 000 яиц не пустили в Самарскую область
Более 300 000 яиц не пустили в Самарскую область
Их привезли из республики Азербайджан без ветеринарных сопроводительных документов. Закон
174
28 октября 2019  23:38
Ассортимент товаров на AliExpress настолько богат, что некоторые из них могут стать поводом для возбуждения дела против вас.
10 товаров, которые нельзя заказывать с AliExpress в Россию. Иначе посадят
Ассортимент товаров на AliExpress настолько богат, что некоторые из них могут стать поводом для возбуждения дела против вас.  Закон
547
28 октября 2019  20:32
Оба имени прозвучали на допросе свидетеля Александра Орлова, который и отправил Сазонова за решетку.
В деле полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова всплыли имена высокопоставленных офицеров полиции
Оба имени прозвучали на допросе свидетеля Александра Орлова, который и отправил Сазонова за решетку.  Закон
5290
28 октября 2019  18:54
По факту получения взятки в особо крупном размере.
В Самаре в отношении заместителя начальника КбшЖД и двух его подельников возбуждены уголовные дела
По факту получения взятки в особо крупном размере.  Закон
289
28 октября 2019  17:21
Правоохранительные органы Турции приняли решение включить в список обвиняемых по делу об утонувшей в бассейне российской девочки ее мать.
В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец
Правоохранительные органы Турции приняли решение включить в список обвиняемых по делу об утонувшей в бассейне российской девочки ее мать.  Закон
279
Весь список
Происшествия
29 октября 2019  19:17
«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит»
В Ярославле детсадовцы на прогулке толпой топтались по лежащей на земле девочке и пинали ее ногами. Видео
«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит»  Происшествия
112
29 октября 2019  15:56
Как сообщают местные СМИ, подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.
Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
Как сообщают местные СМИ, подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.  Происшествия
136
29 октября 2019  13:21
Прокуратурой Самары организована проверка по факту избиения ребенка в школе Десятиклассник избил пятиклассника.
Прокуратурой Самары организована проверка по факту избиения ребенка в школе
Десятиклассник избил пятиклассника. Происшествия
171
Весь список
Криминал
29 октября 2019  13:25
В Красноярском районе вор унес из дома мультиварку, пледы и электросамокат
В Красноярском районе вор унес из дома мультиварку, пледы и электросамокат
Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 38 000 рублей. Криминал
165
29 октября 2019  10:43
В Приволжском районе сотрудница офиса присвоила более 200 тысяч рублей
В Приволжском районе сотрудница офиса присвоила более 200 тысяч рублей
Она воспользовалась свободным доступом к сейфу. Криминал
164
29 октября 2019  09:40
В Самарской области задержали изготовителей фальшивой водки
В Самарской области задержали изготовителей фальшивой водки
Изъят товар на общую сумму более 6 миллионов рублей. Криминал
468
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
248
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
419
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
476
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
525
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1154
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
755
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1196
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1874
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1286
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1565
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1759
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1224
Весь список

Мероприятия
Областная научная библиотека приглашает на учебный бал всех, кто любит танцевать
В Самаре пройдет городской семинар-практикум «Фольклор: традиции и современность»
В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные