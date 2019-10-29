В Ярославле детсадовцы на прогулке толпой топтались по лежащей на земле девочке и пинали ее ногами. Видео
29 октября 2019 19:17
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На ролике видно, как несколько детей топчутся по лежащей на земле девочке и пинают ее ногами. К концу видео в кадре появляется женщина, подходит к ребенку и что-то говорит ей.
Автор видео Никита Макарьин рассказал РБК, что снял видео во вторник в 11:40 по местному времени.
«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит», — рассказал он. По его словам, многие СМИ «сгущают краски», когда пишут, что воспитательница видела это и ничего не предпринимала. По мнению Макарьина, она «просто не уследила».
По информации портала YarNews, инцидент произошел в детском саду № 236 на улице Лисицына. В заведении корреспонденту YarNews сообщили, что с девочкой все в порядке. Администрация будет разбираться в ситуации.
Как передает yar.mk.ru, на данный момент в садике проводит проверку Следственный комитет и уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.
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