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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Якутске спасли мужчину, застрявшего в шахте вентиляции при попытке достать упавшие туда валенки

8 декабря 2019 15:25
59
Мужчина пролетел 28 метров и застрял на первом этаже вниз головой.
Чтобы вытащить бедолагу, спасатели разрушили стену. Обошлось без серьёзных травм.

В Якутске спасли мужчину, который застрял в стене дома на Сергеляхском шоссе. Он находился на 10-м этаже, когда уронил валенки в вентиляционное отверстие. Мужчина попытался их достать, но сам провалился, сообщает служба спасения Республики Саха (Якутия).

Мужчина пролетел 28 метров и застрял на первом этаже вниз головой. Загадочные крики о помощи из стены услышали жильцы дома. Они и вызвали спасателей. Специалистам пришлось разрушить стену, чтобы вытащить несчастного.

К счастью, мужчина остался цел. Всё благодаря тому, что шахта книзу сужается и притормозила падение, а во-вторых, удар смягчили мягкие валенки.

Пострадавшего отвезли в больницу. 


Фото © Служба спасения Республики Саха (Якутия)/life.ru
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