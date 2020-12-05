В Якутии юноша насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз

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Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Якутии.

Молодые люди выехали из Якутска в направлении Магадана по трассе "Колыма" 28 ноября. С тех пор они не выходили на связь с родственниками, их объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры.

"В 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковым уполномоченным обнаружена автомашина Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение — больницу Оймяконского района", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ночью при температуре около минус 50 градусов молодые люди сбились с пути.

Следователи начали проверку.

Фото : СУ СК по Якутии