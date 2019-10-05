В Якутии медведь убил экс-депутата
5 октября 2019 15:16
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— Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор, — сказал исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.
Уточняется, что 5 октября Крылов во время охоты с компанией застрелил медведя. И в тот момент, когда он подошёл к телу животного, на экс-депутата напал другой хищник, который и нанёс ему смертельные раны.
Фото: Pixabay
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