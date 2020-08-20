В Якутии горит нефтяное хранилище

Нефтяное хранилище горит в Анабарском районе Якутии на площади 100 кв. м, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"Ведется тушение вертикальной емкости нефтесклада, а также производится охлаждение соседних емкостей. В настоящий момент площадь пожара составляет 100 кв. м. В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек", - говорится в сообщении.
В Якутске для помощи в тушении готова аэромобильная группировка.
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