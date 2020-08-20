В Якутии горит нефтяное хранилище

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"Ведется тушение вертикальной емкости нефтесклада, а также производится охлаждение соседних емкостей. В настоящий момент площадь пожара составляет 100 кв. м. В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек", - говорится в сообщении.В Якутске для помощи в тушении готова аэромобильная группировка.