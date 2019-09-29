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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

29 сентября 2019 17:27
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Приехавшие сотрудники аварийных служб установили, что по центральной системе отопления проходил ток.
В Воронеже эвакуировали 115 человек из многоэтажного дома после того, как неизвестный пустил ток по батареям, передает РИА Новости, со ссылкой на "Вести. Воронеж".

По словам жильцов, в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в доме начались проблемы с электроснабжением. Приехавшие сотрудники аварийных служб установили, что по центральной системе отопления проходил ток.

"Электрики предупредили – лишний раз батареи руками лучше не трогать, вердикт пожарных: в любой квартире, в любой момент может полыхнуть", – цитирует телеканал одного из жильцов.

В целях безопасности аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ.

Представители коммунальных служб назвали возможную причину подачи тока.

"Ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии, произвели заземление на отопительный прибор", – объяснил директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.

Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры. 
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