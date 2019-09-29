В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

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По словам жильцов, в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в доме начались проблемы с электроснабжением. Приехавшие сотрудники аварийных служб установили, что по центральной системе отопления проходил ток."Электрики предупредили – лишний раз батареи руками лучше не трогать, вердикт пожарных: в любой квартире, в любой момент может полыхнуть", – цитирует телеканал одного из жильцов.В целях безопасности аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ.Представители коммунальных служб назвали возможную причину подачи тока."Ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии, произвели заземление на отопительный прибор", – объяснил директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры.