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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его и ушла в музыкальную школу

13 декабря 2019 17:49
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По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.

Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.

Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и пункту "а" части третьей статьи 158 УК России (попытка кражи). Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. 
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