В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его и ушла в музыкальную школу

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По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и пункту "а" части третьей статьи 158 УК России (попытка кражи). Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.