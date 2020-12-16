В Волжском районе в результате ДТП погибли девушка и мальчик

Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтер - медик Николай Куликов вернулся из Москвы, где стал участником Социального форума «Единой России».
Самарский волонтер «женат на медицине»
Сейчас прививку от коронавируса могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники МФЦ госуслуг, соцслужб.
Собянин: москвичи смогут вернуться к жизни без ограничений после массовой вакцинации
Сейчас граждане 65+ находятся в зоне риска.
В преддверии новогодних праздников пожилым самарцам напоминают о мерах безопасности
Всего в рейтинг вошли 120 ОЭЗ и индустриальных парков по всей стране.
ОЭЗ «Тольятти» подтвердила статус площадки, максимально привлекательной для инвесторов
В нем можно будет приобрести книгу или арт-сувенир, выпить кофе, полистать альбом по искусству в читальном зале, встретиться с друзьями.
25 декабря начинает работу «Клуб Третьяковки в Самаре»
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Компания установит нулевую торговую наценку на макароны, хлеб, тушенку, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко.
X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов
С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей.
Москвичам повысят пенсии
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.42
-0.03
EUR 89.32
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре Дмитрий Воденников прочтет новые стихи, написанные после 10-летнего перерыва
Будьте моим тайным Дедом Морозом!  Жители Самарской области станут участниками всероссийской новогодней акции 
Самарчан пригласили присоединиться к музыкальному флешмобу "Валенки"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Волжском районе в результате ДТП погибли девушка и мальчик

16 декабря 2020 14:08
252
Водитель автомобиля и еще один пассажир – несовершеннолетняя девочка получили многочисленные травмы. Они госпитализированы.

ДТП произошло 16 декабря в Волжском районе. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля «Рено логан» двигалась по 45 км автодороги «Обводная г.Самары» от мостового перехода «Кировский» в направлении Оренбурга, в пути следования не справилась с рулевым управлением, в результате чего автомобиль занесло на полосу, предназначенную для встречного движения. После этого произошло столкновение автомобиля «Рено логан» с грузовым автомобилем «ДАФ».

В результате ДТП 2 пассажира легкового автомобиля погибли: девушка и несовершеннолетний мальчик. Водитель автомобиля и еще один пассажир – несовершеннолетняя девочка получили многочисленные травмы, бригадой скорой помощи госпитализированы в больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
11 декабря 2020  10:16
В Тольятти взыскали с компании штраф за парковку на газоне в  размере 30 тысяч рублей. 
В Тольятти взыскали с компании штраф за парковку на газоне в размере 30 тысяч рублей
Компания парковала свое автотранспортное средство на газоне, расположенном вдоль здания. Закон
561
10 декабря 2020  23:51
Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже
Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну. Закон
945
10 декабря 2020  23:39
Детали дела, по которому его допрашивали, выясняются.
Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна следственного отдела в Москве
Детали дела, по которому его допрашивали, выясняются. Закон
2866
9 декабря 2020  14:37
Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти  один из покупателей попытался расплатился фальшивой купюрой в 5 000 рублей
Возбуждено уголовное дело. Закон
690
8 декабря 2020  15:57
На данный момент проводится проверка.
Сотрудниками УФСИН СО предотвращена доставка запрещенных предметов в ИК-26
На данный момент проводится проверка. Закон
958
7 декабря 2020  16:48
Также ему назначили штраф в размере €5 тыс.
Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Также ему назначили штраф в размере €5 тыс. Закон
831
7 декабря 2020  16:37
Общая сумма похищенных денежных средств составила 9 095 400 рублей.
В Самарской облсуд направлено уголовное дело о 23 эпизодах мошенничества
Общая сумма похищенных денежных средств составила 9 095 400 рублей. Закон
803
Весь список
Происшествия
16 декабря 2020  14:08
Водитель автомобиля и еще один пассажир – несовершеннолетняя девочка получили многочисленные травмы. Они госпитализированы.
В Волжском районе в результате ДТП погибли девушка и мальчик
Водитель автомобиля и еще один пассажир – несовершеннолетняя девочка получили многочисленные травмы. Они госпитализированы. Происшествия
248
16 декабря 2020  13:43
В больнице в Москве родственникам выдали чужую бабушку после выписки
В больнице в Москве родственникам выдали чужую бабушку после выписки
По словам родственников, личные вещи и документы, которые находились при этой пенсионерке, принадлежат их бабушке. Происшествия
144
16 декабря 2020  12:55
В Сызранском районе Скания врезалась в стоящий цементовоз
В Сызранском районе Скания врезалась в стоящий цементовоз
В результате ДТП водитель автомобиля Скания был госпитализирован.     Происшествия
130
Весь список
Криминал
16 декабря 2020  13:03
Сызранец воспользовался ключами от квартиры, которые ему доверили и украл два телевизора
Сызранец воспользовался ключами от квартиры, которые ему доверили и украл два телевизора
В Самарской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения имущества. Криминал
132
16 декабря 2020  11:15
В Тольятти двое бывших сотрудников отдела МЧС признаны виновными в получении взяток
В Тольятти двое бывших сотрудников отдела МЧС признаны виновными в получении взяток
Они получили разные сроки со штрафами. Криминал
158
16 декабря 2020  10:42
Новокуйбышевские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
Новокуйбышевские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
Мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Криминал
168
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1799
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1733
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1993
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
1584
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1859
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
3239
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
3446
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
4306
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
4404
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
4479
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5893
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8832
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
16 декабря 2020  15:12 
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Политика региона
128
Еще пять женщин и двое мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области
16 декабря 2020  13:38 
Еще пять женщин и двое мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области
​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26816 случаев коронавируса. Здравоохранение
227
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
16 декабря 2020  12:44 
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции.... Социум
258
Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300
16 декабря 2020  12:30 
Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300
За сутки умерли еще семеро больных. Здравоохранение
262
Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре
16 декабря 2020  12:23 
Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия проводить не планируется. Социум
276
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
16 декабря 2020  15:12 
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Политика региона
132
Председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.
14 декабря 2020  20:53 
Виктор Кудряшов поручил вести постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары
Председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. Политика региона
875
Дмитрий Азаров провел  заседание оперативного штаба СО.
14 декабря 2020  20:51 
Оперативный штаб СО: одобрены решения по режиму ограничительных мер до 17 января 2021 года
Дмитрий Азаров провел  заседание оперативного штаба СО. Политика региона
1492
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
1226
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
3282
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1681
Весь список

Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


Подробнее→
Новости Тольятти
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
235
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
1392
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1903
Весь список