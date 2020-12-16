В Волжском районе в результате ДТП погибли девушка и мальчик

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ДТП произошло 16 декабря в Волжском районе. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля «Рено логан» двигалась по 45 км автодороги «Обводная г.Самары» от мостового перехода «Кировский» в направлении Оренбурга, в пути следования не справилась с рулевым управлением, в результате чего автомобиль занесло на полосу, предназначенную для встречного движения. После этого произошло столкновение автомобиля «Рено логан» с грузовым автомобилем «ДАФ».

В результате ДТП 2 пассажира легкового автомобиля погибли: девушка и несовершеннолетний мальчик. Водитель автомобиля и еще один пассажир – несовершеннолетняя девочка получили многочисленные травмы, бригадой скорой помощи госпитализированы в больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области