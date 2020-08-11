В Волжском районе водитель врезался в иномарку, а та сбила девушку-пешехода

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ДТП произошло 10 августа в Волжском районе. Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по автодороге «Самара-Бугуруслан-Петра Дубрава» со стороны пгт Петра Дубрава в направлении автодороги «Самара-Бугуруслан». Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля, в результате чего допустил столкновение с «Тойота», под управлением мужчины 1968 года рождения. После столкновения автомобиль «Тойота» продолжил движение и допустил наезд на девушку 2000 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получила девушка–пешеход, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.