В Волжском районе водитель иномарки врезался в машину, которой управлял подросток, потом в газовую опору

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Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер» двигаясь со стороны автодороги «Волжский – Курумоч – М5 УРАЛ» в направлении села Новый Буян нарушил правила обгона, выехал на полосу предназначенную для встречного движения в местах, где это запрещено, и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21074», под управлением несовершеннолетнего водителя 2003 года рождения. После столкновения автомобиль «Тойота Ланд Крузер» допустил наезд на газовую опору с последующим съездом в левый кювет по ходу движения. После ДТП неустановленный водитель на попутном транспорте покинул место ДТП, не дождавшись прибытия сотрудников полиции. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 21074», был доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД.