В Волжском районе в смертельном ДТП с участием полицейского погибли два человека

7 августа, в 21:20, на 54 км автодороги «Самара-Б. Черниговка» в Волжском районе Самарской области водитель автомобиля Datsun не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со впереди идущей автомашиной Hyundai. В результате аварии автомашина Hyundai выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем Volvo FH.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались. Три несовершеннолетних пассажира данного автомобиля, а также водитель и пассажир автомобиля Datsun получили травмы различной степени тяжести.
В дальнейшем было установлено, что за рулем автомобиля Datsun находился сотрудник ОВД одного из подразделений Самарской области, который находясь в отпуске управлял личным автомобилем.
По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с законодательством.
Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: соцсети
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