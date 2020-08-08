В Волжском районе в смертельном ДТП с участием полицейского погибли два человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались. Три несовершеннолетних пассажира данного автомобиля, а также водитель и пассажир автомобиля Datsun получили травмы различной степени тяжести.В дальнейшем было установлено, что за рулем автомобиля Datsun находился сотрудник ОВД одного из подразделений Самарской области, который находясь в отпуске управлял личным автомобилем.По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с законодательством.Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: соцсети