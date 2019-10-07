В Волжском районе столкнулись Шевроле и Фольксваген, пострадали пять человек

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По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек: два пассажира Шевроле, водитель и два пассажира Фольксвагена, среди которых 5-летняя девочка.В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП.Инспекторы регулируют движение, обеспечивая беспрепятственный проезд для других участников, устанавливают количество и личности пострадавших, выясняют все обстоятельства произошедшего.По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Материал дополняется.