В Волжском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль Лада Гранта, водитель погибла

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Водитель не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет.В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомобиля Лада Гранта бригадой скорой помощи доставлена в лечебное учреждение, где скончалась.Пассажир - девушка 1994 года рождения, находилась на переднем сидении справа, ремнем безопасности пристегнута, бригадой скорой помощи доставлена в лечебное учреждение, госпитализирована.Пассажир - девушка 1994 года рождения, находилась на заднем сидении слева, ремнем безопасности пристегнута, самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, осмотрели место аварии, установили и опросили очевидцев случившегося.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области