В Волжском районе на Гранте водитель на всей скорости "влетел" в участок

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ДТП произошло в Волжском районе 20 июля на автомобильной дороге «Рождествено – Новинки - Шелехметь». По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель 1999 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», двигался в направлении села Рождественно и в пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на препятствие, а после продолжил движение и совершил наезд на заборное ограждение одного из жилых участков. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля «Лада Гранта» и 2 пассажира 1998 и 2000 годов рождения. Бригадой скорой помощи они были доставлены в медицинское учреждение, где были госпитализированы.