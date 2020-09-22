В Тверской области упал Су-30

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Истребитель Су-30 потерпел во вторник аварию в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета, экипаж самолета катапультировался, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь", - говорится в сообщении.

По данным округа, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

Как отмечается, истребител упал в лесистой местности. "Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет". - отметили в пресс-службе.

Для установления причин ЧП к месту падения истребителя направилась комиссия ЗВО. "Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - отметили в пресс-службе.

Фото: Денис Тырин/ТАСС