В Турции в результате ДТП погибли муж и жена из России
11 июня 2019 23:14
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"Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП задержан и находится под стражей. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что погибшие приехали на отдых в Турцию с 15-летней дочерью.
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