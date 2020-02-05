В Турции при повторном сходе лавины погибли более 30 участников спасательной операции
5 февраля 2020 22:40
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Вторая лавина накрыла 53 человека из поисково-спасательных бригад, которые прочесывали зону схода лавины в надежде обнаружить двух пропавших без вести. К настоящему времени подтверждена гибель 33 участников спасательной операции.
Сообщается о гибели восьми сотрудников жандармерии, трех деревенских охранников, трех пожарных и девяти мирных жителей.
Среди тех, кто получил травмы при сходе второй лавины, оказалась Гюльшен Орхан - бывший парламентарий провинции Ван. Сейчас она является главным советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, из-под снега спасли главу отделения Управления по чрезвычайным ситуациям в провинции Ван Османа Учара, он госпитализирован. Девять раненых находятся в тяжелом состоянии.
Первая лавина сошла 4 февраля в 16:45. Под снегом были погребены пассажирский микроавтобус и снегоуборочная машина. Шесть человек удалось спасти, а водитель снегоуборочной техники смог самостоятельно выбраться из кабины, разбив окно. По его словам, лавина обладала большой разрушительной силой, если смогла сдвинуть его снегоуборочную машину весом 19 тонн.
Лавина буквально сбросила микроавтобус 40-метрового обрыва. По предварительным данным, четыре пассажира микроавтобуса погибли, а еще пятеро получили ранения. Два пассажира пропали без вести, пишет azattyq-ruhy.
По словам главы турецкого ведомства внутренних дел, суровые климатические условия в районе схода лавин затрудняют спасательные работы. Ранее один из автомобилей, оказавшихся под ударом стихии, был откопан из-под пятиметрового слоя снега.
Фото: соцсети
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