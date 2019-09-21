В Турции 15 россиян пострадали в ДТП с автобусом

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Автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в районе Аксу. В салоне находились 22 россиянина. Семь из них после ДТП продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб, сообщили российские дипломаты.Российские дипломаты не подтвердили эту информацию."Пятнадцать были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах", — сказал РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.Дипломат выразил надежду на то, что с завтрашнего дня пострадавших начнут выписывать из медучреждений, и подчеркнул, чтоОн добавил, что генконсульство держит вопрос на контроле. Обстоятельства произошедшего выясняются.