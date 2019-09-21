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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Турции 15 россиян пострадали в ДТП с автобусом

21 сентября 2019 21:18
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Автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в районе Аксу.
Пятнадцать российских туристов пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

Автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в районе Аксу. В салоне находились 22 россиянина. Семь из них после ДТП продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб, сообщили российские дипломаты.

Российские дипломаты не подтвердили эту информацию.

"Пятнадцать были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах", — сказал РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Дипломат выразил надежду на то, что с завтрашнего дня пострадавших начнут выписывать из медучреждений, и подчеркнул, что ни у кого из россиян нет серьезных травм, угрожающих жизни.

Он добавил, что генконсульство держит вопрос на контроле. Обстоятельства произошедшего выясняются. 
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