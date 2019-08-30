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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Турции 19-летняя россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке

30 августа 2019 16:51
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Девушку перевезли в Россию в состоянии комы. Сейчас она находится в реанимации.
В турецком аквапарке произошел несчастный случай с 19-летней студенткой из Москвы, сообщило генконсульство России в Анталье, передает РИА Новости.

По информации телеканала РЕН ТВ, она плавала в маске в бассейне в присутствии матери, которая не сразу поняла, что дочери стало плохо. Причина недомогания не уточняется.

Девушку перевезли в Россию в состоянии комы. Сейчас она находится в реанимации.

Это не первая трагедия, которая произошла с россиянами на отдыхе в Турции. На днях скончалась 12-летняя девочка, чью руку засосало в трубу бассейна. Даже после остановки насоса вынуть руку удалось только вместе с частью арматуры.



Фото:   pixabay
 
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