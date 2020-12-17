В Тольятти задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании ТЦ РУСЬ НА ВОЛГЕ

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12 декабря в дневное время неизвестный мужчина, находясь в торговом центре, расположенном на ул. Революционной в Тольятти в одной из секций оставил записку с сообщением о его якобы заминировании, после чего покинул место происшествия.

К торговому центру прибыли наружные экипажи полиции, кинолог со служебно-разыскной собакой, взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Самарской области. Сотрудники органов внутренних дел провели эвакуацию более 500 человек. Был произведен осмотр помещений торгового центра и прилегающей территории. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан обнаружено не было.

В результате проведения оперативных мероприятий тольяттинские полицейские установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Им оказался мужчина 1986 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В ходе опроса задержанный пояснил, что хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов.

По данному факту СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.