В Тольятти задержали мужчину за попытку дать взятку должностному лицу

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Оперуполномоченный предупредил подозреваемого, что дача взятки сотруднику органов внутренних дел - преступление, посягающее на охраняемые законом общественные отношения, гарантирующие нормальный порядок государственного управления, и преследуется по закону. Дача взятки должностному лицу — уголовное преступление. Ответственность за него установлена статьей 291 Уголовным кодексом Российской Федерации.Стражи правопорядка не дали злоумышленнику довести преступный умысел до конца. Подозреваемый был задержан на месте происшествия.Правоохранителями было изъято: одна купюра достоинством 5000 рублей, одна – 2000 рублей и восемнадцать - 1000 рублей.По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.