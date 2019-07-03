В Тольятти задержали мужчину за попытку дать взятку должностному лицу
3 июля 2019 15:14
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Оперуполномоченный предупредил подозреваемого, что дача взятки сотруднику органов внутренних дел - преступление, посягающее на охраняемые законом общественные отношения, гарантирующие нормальный порядок государственного управления, и преследуется по закону. Дача взятки должностному лицу — уголовное преступление. Ответственность за него установлена статьей 291 Уголовным кодексом Российской Федерации.
Стражи правопорядка не дали злоумышленнику довести преступный умысел до конца. Подозреваемый был задержан на месте происшествия.
Правоохранителями было изъято: одна купюра достоинством 5000 рублей, одна – 2000 рублей и восемнадцать - 1000 рублей.
По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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