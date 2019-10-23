В Тольятти водитель «Рено» нарушил ПДД, автомобиль врезался в бордюрный камень, опрокинулся и наехал на световую опору

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Одно из ДТП произошло ночью в Тольятти. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигался по Ленинскому проспекту со стороны ул. Ворошилова в направлении проспекта Степана Разина. Во время движения нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, врезался в бордюрный камень с последующим опрокидыванием автомобиля, после чего наехал на световую опору.В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель автомобиля был госпитализирован, и два пассажира, им было назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области