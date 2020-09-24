В Тольятти в ДТП пострадал ребенок

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Столкнулись две Лады.

ДТП произошло на территории Центрального района Тольятти 23 сентября. Как установлено сотрудниками ГИБДД, водитель 1984 г.р., управляя машиной «Лада Калина», двигался по жилой зоне, со стороны улицы Голосова в направлении улицы Карбышева. В пути следования, в районе д. 101 по улице Мира, не уступил дорогу машине «Лада Гранта», под управлением водителя 1985 г.р., который двигался по главной дороге, в направлении улицы Мира.

После столкновения автомобиль «Лада Калина» допустил наезд на припаркованную машину «Газель». Пострадавший пассажир автомобиля «Лада Калина» -12-летний мальчик (находился на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, был пристегнут штатным ремнем безопасности) доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.