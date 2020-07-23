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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти столкнулись две автомобилистки

23 июля 2020 10:23
152
В Тольятти столкнулись две автомобилистки
Одна из них попала в больницу.

ДТП произошло 22 июля в Тольятти. Девушка 1996 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по ул. Садовой со стороны 1-го Лесного проезда в направлении ул. Комсомольской, при выезде на перекресток неравнозначных дорог, не уступила дорогу транспортному средству, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Киа», под управлением женщины 1978 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя автомобиля: девушка-водитель автомобиля «Лада Приора» госпитализирована, женщине–водителю автомобиля «Киа», было назначено амбулаторное лечение, соощает облМВД.
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