В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали «уклониста»

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Подозреваемого в уклонении от военной службы задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти.

Возле одного из домов на улице Мира стражи правопорядка обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительной – увидев патрульный автомобиль, он явно занервничал и попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии решили выяснить причину такого поведения и остановили юношу. Установив его личность и проверив тольяттинца 2000 года рождения по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что он находится в розыске. Получивший повестку молодой человек в назначенное время не явился в военный комиссариат, в дальнейшем на требования военкомата не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.