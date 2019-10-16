В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали молодых людей укравших колеса с автомобиля

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Предполагаемых воров задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. На улице Спортивной стражи правопорядка обратили внимание на молодых людей, внешность которых совпадала с полученной ранее ориентировкой о краже четырех автомобильных колес. Преступление было совершено на проспекте Степана Разина – злоумышленники сняли дорогостоящие колеса с припаркованного автомобиля «Лада-Веста Кросс».Сотрудники Росгвардии задержали жителей Тольятти 1995, 1997 и 2000 годов рождения и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.