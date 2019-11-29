В Тольятти семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля

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В 16 :26 в ЦУКС СО поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Кунеевской и Диагональной.По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что произошло столкновение маршрутного микроавтобуса(маршрут № 127) и легкового автомобиля.Пострадали 7 человек из них 1 ребенок(девочка 2016 года рождения).Они госпитализированы.К ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.Проводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.