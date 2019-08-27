В Тольятти промышленный альпинист рухнул с двенадцатого этажа, где занимался монтажными работами
27 августа 2019 18:14
70
По словам очевидцев, мужчина занимался монтажными работами на высоте 12-го этажа.
Страховочный трос, по предварительной версии, перетерся о козырек здания и оборвался. Мужчина рухнул на асфальт с высоты 25-30 метров.
Он погиб на месте, об этом сообщается в группе "Происшествия Тольятти".
- Шансов выжить у него не было. На месте работали сотрудники «скорой», однако врачам оставалась лишь констатировать смерть от полученных травм, - отметил автор поста.
Погибшему альпинисту было 33 года, у него остались жена и двое маленьких детей.
Фото: "Происшествия Тольятти"
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
321
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
312
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
467
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
356
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
262
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
396
21 августа 2019 14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют. Закон
388
Происшествия
27 августа 2019 18:14
У молодого мужчины остались двое маленьких детей. Происшествия
69
27 августа 2019 13:33
Люди были вынуждены покинуть свою дачу, опасаясь за детей. Происшествия
199
27 августа 2019 13:29
Врачи не смогли его спасти. Происшествия
156
Криминал
27 августа 2019 13:49
Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
127
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
215
26 августа 2019 11:53
Ранее он был судим за разбой. Криминал
220
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
182
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
508
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1282
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
629
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2080
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
340
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
632
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
442
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
602
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
961
Мероприятия