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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти подростки играли на льду реки

14 марта 2020 13:33
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В Тольятти подростки играли на льду реки
Подобные игры могут быть опасны для жизни ребят. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних Тольяттинского линейного отдела полиции осуществляют постоянное патрулирование в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти.
Транспортными полицейскими выявили двух играющих на льду подростков 11 и 13 лет. Полицейские доставили ребят в линейный отдел и вызвали родителей. С ними провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении взрослых составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На следующий день был выявлен ещё один вышедший на подтаявший лёд 13-летний несовершеннолетний.

Транспортные полицейские объяснили подростку опасность такого отношения к своему здоровью и жизни.
На родителей несовершеннолетнего также был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

Уважаемые граждане! Транспортная полиции обращает внимание на соблюдение в весенний период правил безопасности на льду.
Алла Нечесова, подполковник полиции, начальник ОДН Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте: "Родители должны более пристально следить за детьми, знать, что они делают. Многие ребята воспринимают Волгу в весеннее время как площадку для игры. Но лед на водоёмах тает, и подобные игры могут быть опасны для жизни ребят. Именно это каждому взрослому нужно донести до ребёнка".

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Комментарии


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