В Тольятти нашли незаконные казино

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Полицейские узнали о работе незаконных игорных заведений в помещениях, расположенных в Автозаводском районе города Тольятти.Стражами правопорядка обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в сеть «Интернет» для получения доступа к азартным играм, Устанавливается причастность к организации незаконной игорной деятельности в помещении, расположенном на улице 40 Лет Победы, ранее не судимого мужчины 1986 года рождения и женщины 1974 года рождения, так же не привлекавшаяся к уголовной ответственности.СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», сообщает облМВД.