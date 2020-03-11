Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участие в нём принимают представители 4 регионов ПФО (Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и республики Башкортостан).
В Самарской области определят лучшего пилота дронов среди студентов ПФО
УПЧ в Самарской области организует проведение приема граждан.
20 марта - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.
В Тольятти председатель правления одного из ТСЖ использовал подложные квитанции на оплату ЖКХ
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей.
В Самаре руководитель «Городцовского Пива», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, предстанет перед судом
Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в новой постановке лауреата «Золотой маски» Филиппа Разенкова.
Самарский театр оперы и балета приглашает на весенний оперный фестиваль «ИМЕНА-2020»
Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта.
В Сургуте скорая впервые приняла роды по телефону
Участницами конкурса стали 25 сотрудниц различных учреждений исполнения наказаний УФСИН России по Самарской области.
Подведены итоги конкурса «Краса и гордость УФСИН»
Будьте внимательны и осторожны!
В СО объявлен желтый уровень опасности: ожидается усиление ветра
сегодня  Среда, 11 марта, 15:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/03:
USD 72.02
4.5
EUR 81.86
6.02
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти иномарка врезалась в мотоцикл

11 марта 2020 12:37
105
В Тольятти иномарка врезалась в мотоцикл
Мотоциклист получил травмы.

 ДТП произошло 10 марта в Тольятти. Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигался по ул. 70 лет Октября. В пути следования, не выбрал безопасную дистанцию он допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением водителя 1995 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
11 марта 2020  15:12
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.
В Тольятти председатель правления одного из ТСЖ использовал подложные квитанции на оплату ЖКХ
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.  Закон
37
11 марта 2020  15:01
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей.
В Самаре руководитель «Городцовского Пива», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, предстанет перед судом
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей.  Закон
41
11 марта 2020  13:19
Незаконная перепланировка в Самаре привела в зал суда
Незаконная перепланировка в Самаре привела в зал суда
Жилец решил установить козырек над балконом. Закон
157
8 марта 2020  15:34
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.
СК сообщил о задержании несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего друга в Петербурге
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.   Закон
777
6 марта 2020  17:10
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.
В Самаре арестовали иномарку должника, который нарушил ПДД на 600 тысяч рублей
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.   Закон
754
5 марта 2020  22:56
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.
Возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего под обломками стены, рухнувшей при ремонте в отделе полиции Чапаевска
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.  Закон
743
4 марта 2020  17:40
Которые предназначались для питания пассажиров авиарейсов.
В цехе производства бортового питания аэропорта «Курумоч» хранились просроченные продукты
Которые предназначались для питания пассажиров авиарейсов.  Закон
717
Весь список
Происшествия
11 марта 2020  12:59
В Самаре охотника, поймавшего в капкан лисицу, оштрафовали на тысячу рублей
В Самаре охотника, поймавшего в капкан лисицу, оштрафовали на тысячу рублей
С начала 2020 года сотрудники департамента выявили 209 нарушений.  Происшествия
102
11 марта 2020  12:37
В Тольятти иномарка врезалась в мотоцикл
В Тольятти иномарка врезалась в мотоцикл
 Мотоциклист получил травмы. Происшествия
104
11 марта 2020  10:56
В Кинеле изъято более 240 литров алкоголя
В Кинеле изъято более 240 литров алкоголя
Спиртное продавали незаконно. Происшествия
235
Весь список
Криминал
11 марта 2020  11:20
В Самаре задержана подозреваемая в даче взятки должностному лицу
В Самаре задержана подозреваемая в даче взятки должностному лицу
Возбуждено уголовное дело. Криминал
153
10 марта 2020  13:54
В Тольятти в подъезде у мужчины отобрали телефон Грабитель сдал гаджет в ломбард.
В Тольятти в подъезде у мужчины отобрали телефон
Грабитель сдал гаджет в ломбард. Криминал
346
9 марта 2020  11:54
Тольяттинца уличили в мошенничестве при получении социальных выплат
Тольяттинца уличили в мошенничестве при получении социальных выплат
Причиненный ущерб составил более 150 тысяч рублей.  Криминал
460
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
941
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
531
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
863
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1134
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3145
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1439
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
865
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
569
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
891
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
903
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1502
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
2001
Весь список

Мероприятия
В Самарской области определят лучшего пилота дронов среди студентов ПФО
Подведены итоги конкурса «Краса и гордость УФСИН»
На сцене САТОБ пройдет отчетный концерт Детской центральной хоровой школы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные