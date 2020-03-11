В Тольятти иномарка врезалась в мотоцикл

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ДТП произошло 10 марта в Тольятти. Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигался по ул. 70 лет Октября. В пути следования, не выбрал безопасную дистанцию он допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением водителя 1995 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.