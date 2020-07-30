В Тольятти фиктивно поставили на учет 29 граждан

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По данному адресу полицейскими проведены проверочные мероприятия, в результате которых установлено, что пенсионерка, в нарушение порядка осуществления миграционного учета иностранных граждан, не предоставляла им жилое помещение для проживания. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.В Тольятти возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.