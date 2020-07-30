В Тольятти фиктивно поставили на учет 29 граждан

Установлено, что в июне текущего года 62 летняя жительница Центрального района города Тольятти по месту своей регистрации на ул. Ленина за денежное вознаграждение поставила на учет 29 граждан бывших союзных республик.
По данному адресу полицейскими проведены проверочные мероприятия, в результате которых установлено, что пенсионерка, в нарушение порядка осуществления миграционного учета иностранных граждан, не предоставляла им жилое помещение для проживания. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.
В Тольятти возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.
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