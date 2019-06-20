В Тольятти Renault Logan врезался в световую опору
20 июня 2019 13:15
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ДТП произошло в Тольятти 19 июня. Женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем KIA Sportage, в районе д. № 54 по ул. Жилина, при развороте вне перекрестка, не предоставила преимущество в движении, и столкнулась с автомобилем Renault Logan. Автомобиль Renault Logan продолжил движение и допустил наезд на световую опору, расположенную слева по ходу движения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault Logan, у него диагностирована травма головы, назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии пострадавший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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