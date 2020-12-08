В Татарстане глава села застрелил женщину, приняв её за лису

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В Татарстане в селе Куланга трагедией закончилась попытка местного главы избавить супружескую чету от напасти — к ним в хозяйство повадилась наведываться лиса.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, вечером 52-летний чиновник приехал с ружьём к семье. Люди не раз жаловались, что хищник постоянно пробирается к ним во двор и таскает кур. Глава поселения устроил засаду прямо в огороде. В какой-то момент, думая, что лиса находится за надворной постройкой, он дважды выстрелил. Вот только попал он не в зверя, а в 38-летнюю хозяйку дома.

Женщину с огнестрельным ранением печени, лёгкого, правой руки и ключицы супруг повёз в больницу, но по пути она скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава поселения находится под подпиской о невыезде.

Фото: pixabay