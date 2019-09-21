В Таджикистане двое российских военных получили ранения
21 сентября 2019 21:51
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"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", — рассказал собеседник агентства.
По информации МВД Таджикистана, нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.
Раненых военнослужащих доставили в одну из больниц Душанбе. Информации об их состоянии нет.
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