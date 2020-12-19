В Сызранском районе в ДТП с легковушками и грузовиком погиб человек

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18 декабря в Сызранском районе на 921 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых и одного грузового автомобилей.

В результате аварии погиб водитель, находящийся за рулем автомобиля «Лада-Гранта». Передняя часть машины превратилась в груду покореженного металла.

Для извлечения водителя из аварийного автомобиля в 08.37 на место происшествия была направлена дежурная смена Поисково-спасательного отряда г. Сызрань. Причину дорожно-транспортного происшествия установят сотрудники ДПС. Не исключено, что авария могла произойти из-за сложных погодных условий. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при управлении автомобилем в сложных погодных условиях, сообщает ПСС по Самарской области.