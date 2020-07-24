В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ

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ДТП произошло 23 июля в Сызранском районе. Мужчина 1973 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Камаз», двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Москва в направлении г. Самара, не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на левую обочину по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля, они были госпитализированы, сообщает облМВД.