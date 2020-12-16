В Сызранском районе Скания врезалась в стоящий цементовоз

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В результате ДТП водитель автомобиля Скания был госпитализирован.

Еще одно ДТП15 декабря произошло вечером в Сызранском районе. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Скания» в составе с прицепом, двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Москва в направлении г. Самара. В пути следования не правильно выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на стоящий цементовоз «Скания», под управлением мужчины 1959 года рождения, который двигался в попутном направлении и остановился перед стоп-линией на регулируемом перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Скания» с прицепом, он был госпитализирован, сообщает облМВД.