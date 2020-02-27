В Сызрани юные правонарушители катались с железнодорожной насыпи на ватрушке

91

Незамедлительно к указанному месту прибыли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела, которые выявили юных правонарушителей. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, проживающих поблизости.В ходе проведенных мероприятий транспортные полицейские установили, что дети, находясь на объекте железнодорожного транспорта, катались с железнодорожной насыпи на ватрушке, играли на переходной площадке и запрыгивали на проходящие вагоны.Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте с детьми проведены профилактические беседы, в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.