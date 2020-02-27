В Сызрани юные правонарушители катались с железнодорожной насыпи на ватрушке
27 февраля 2020 18:07
91
Незамедлительно к указанному месту прибыли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела, которые выявили юных правонарушителей. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, проживающих поблизости.
В ходе проведенных мероприятий транспортные полицейские установили, что дети, находясь на объекте железнодорожного транспорта, катались с железнодорожной насыпи на ватрушке, играли на переходной площадке и запрыгивали на проходящие вагоны.
Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте с детьми проведены профилактические беседы, в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 февраля 2020 16:22
Взятки получали в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли. Закон
157
27 февраля 2020 15:30
Россиянку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля при прилете в турецкую столицу, после чего в генконсульство обратился ее супруг. Закон
124
26 февраля 2020 22:07
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме. Закон
259
26 февраля 2020 22:00
По словам следователя, Коновалов дал признательные показания. Бывшего сотрудника МВД перевели под домашний арест. Закон
256
26 февраля 2020 18:52
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей. Закон
308
26 февраля 2020 13:22
Его могут оштрафовать по закону об «иностранных агентах». Закон
225
25 февраля 2020 14:38
Это второе ходатайство Реймера об УДО. В мае 2019 года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания. Закон
345
Происшествия
27 февраля 2020 18:07
Дети играли у переходной площадки, подвергая опасности свои жизнь и здоровье. Происшествия
86
27 февраля 2020 16:09
ДПТ произошло в следствие технический неисправности трамвая. Происшествия
1394
27 февраля 2020 10:26
Плита перегородила проход. Происшествия
159
Криминал
27 февраля 2020 12:19
У его девушки нашли еще свертки с запрещенным веществом. Криминал
168
27 февраля 2020 11:29
Женщина обронила свой телефон недалеко от дома. Криминал
151
27 февраля 2020 10:59
Задержанный сообщил, что наркотик предназначался для последующих закладок по тайникам. Криминал
157
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
486
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
898
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2865
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1245
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2314
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1773
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
342
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
560
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
626
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1351
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1858
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1880
Мероприятия