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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани юные правонарушители катались с железнодорожной насыпи на ватрушке

27 февраля 2020 18:07
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Дети играли у переходной площадки, подвергая опасности свои жизнь и здоровье.
В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от дежурной по станции Сызрань-город поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних в районе ул. Декабристов в Сызрани играют у переходной площадки, подвергая опасности свои жизнь и здоровье.

Незамедлительно к указанному месту прибыли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела, которые выявили юных правонарушителей. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, проживающих поблизости.

В ходе проведенных мероприятий транспортные полицейские установили, что дети, находясь на объекте железнодорожного транспорта, катались с железнодорожной насыпи на ватрушке, играли на переходной площадке и запрыгивали на проходящие вагоны.

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте с детьми проведены профилактические беседы, в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
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