В Сызрани мужчина залез на вышку и отказывается спускаться
14 мая 2020 17:35
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- Никого к себе подпускает, на контакт не идет. Хватался за вышку и расшатывал. При этом никаких требований не выдвигает, - сообщает наш журналист.
Неизвестный постоянно кричит о несчастной любви.
Автомобилисты отогнали свои машины подальше, опасаясь, что мужчина уронит башню или упадет сам. Редакция КТВ-ЛУЧ будет следить за развитием событий.
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