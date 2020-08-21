В Сызрани 76-летний грибник зашёл в самую чащу леса и заблудился

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Пенсионерка занервничала, когда прошло много времени и её муж перестал окликаться. Не растерявшись, женщина вышла к дороге, где ей помог связаться с экстренными службами один из проезжавших водителей. Дежурный ОП незамедлительно направил на поиски находившегося поблизости старшего участкового уполномоченного полиции ОП - майора полиции Владимира Лашкина.Около получаса сквозь лесную чащу пробирались участковый уполномоченный полиции и сотрудники экстренных служб, пытаясь выйти на след пропавшего. Поисковые мероприятия осложнились еще и тем, что начался проливной дождь. Но это не помешало майору полиции Владимиру Лашкину найти пенсионера и вывести его невредимым из леса.«Неизвестно, чем всё могло бы обернуться, если бы не помощь неравнодушных к беде людей. Владимир Лашкин вышел на след моего мужа и вывел его из леса. Он ведь действительно заблудился, перепугался и ходил кругами. Не перевелись добросердечные люди, низкий поклон сотруднику полиции», – рассказала супруга грибника Людмила Алексеевна.Пострадавшему не понадобилась медицинская помощь. В настоящее время он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Старший участковый уполномоченный майор полиции Владимир Лашкин предупреждает, что потеряться в лесу может как новичок, так и опытный грибник. Теряются дети, старики и даже группы туристов. В данной ситуации дорога каждая минута. Поэтому при пропаже человека стоит позвонить по номеру единому номеру «112». Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. При невозможности определить местоположение или отсутствии доступа к интернету приложение совершит звонок самостоятельно на единый экстренный номер, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области