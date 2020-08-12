В Ставропольском районе в ДТП пострадали трое детей

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Возрастает и количество междугородних перевозок. Это время является одним из самых опасных в плане детского травматизма.Так, 11 августа около 14.00 часов, в Ставропольском районе Самарской области, в результате ДТП получили травмы 6 человек, 3 из которых несовершеннолетние пассажиры.Женщина, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», двигаясь по автодороге «Тольятти-Ягодное», допустила выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Лада Калина», который двигался во встречном направлении.В результате происшествия различные травмы получили все, кто находились в иномарке: водитель, она же мать и трое ее детей: мальчики 11 и 13 лет; девочка 9 лет. С различными диагнозами они были направлены в больницу.Водитель и пассажир отечественного автомобиля также были доставлены в лечебное учреждение с травмами головы и тела.Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем быть предельно внимательными!Следует помнить, что одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения являются дети-пассажиры.Динамика современного автомобиля и интенсивность уличного трафика требуют обеспечить им повышенный уровень защиты, которую может дать правильно подобранное установленное детское удерживающее устройство, снижающее риск получения травм при ДТП в 5 раз.Наиболее безопасным местом для установки детского кресла в автомобиле является среднее место на заднем сиденье, самым опасным – переднее пассажирское сиденье. Это подтверждено многочисленными краш-тестами, проведенными за рубежом и в России.В большинстве своем перевозят в автомобиле детей родители и родственники – самые близкие люди. Нарушая ПДД, допуская опасные маневры, не обеспечивая безопасность при перевозке, именно они становятся виновниками в получении травм детьми, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области