В Ставропольском районе на трассе М-5 столкнулись два грузовика

71

По предварительным данным 27-летний водитель Газели двигался в сторону Тольятти из Самары. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Митсубиси.От удара водитель Газели оказался зажат в кабине автомобиля.Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент.В 20:37 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области