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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ставропольском районе на трассе М-5 столкнулись два грузовика

14 августа 2019 14:23
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От удара водитель Газели оказался зажат в кабине автомобиля.
13 августа дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Тольятти, в 19:35, была направлена на 982 км трассы М-5, где произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным 27-летний водитель Газели двигался в сторону Тольятти из Самары. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Митсубиси.

От удара водитель Газели оказался зажат в кабине автомобиля.

Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 20:37 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены. Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области
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