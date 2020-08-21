В Ставропольском районе, молодой человек за рулем «Шевроле», нарушив ПДД, столкнулся с «ВАЗ 11183»

72

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе (село Зеленовка). Молодой человек, управляя автомобилем «Шевроле», следовал по улице Полевой в направлении улицы Клубная. При повороте, нарушив ПДД, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 11183». В результате ДТП пострадала пассажирка «ВАЗ 11183» - девочка 2012 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии молодой человек находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области