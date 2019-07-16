Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 17 июля, 00:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/07:
USD 62.81
-0.02
EUR 70.68
-0.18
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сочи сняли на видео близко подошедший к берегу смерч

16 июля 2019 22:27
121
В городе объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра.
Жители и гости сочинского района Хоста наблюдали сегодня смерч высотой в несколько сотен метров, передает life.ru.

В этой местности такое явление нередкое и мало кого удивляет. Однако местные жители не помнят, чтобы смерч подходил так близко к берегу.

В самом городе порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Администрация города предупреждала жителей о возможности появления смерчей. 

Видео здесь.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 июля 2019  18:59
Из-за дела Голунова в УВД по Западному округу Москвы уволили четырёх сотрудников
Какие должности они занимали, пока не сообщается. Ранее в связи со скандалом вокруг дела Голунова были уволены два генерала.  Закон
158
16 июля 2019  16:47
Мужчина заявлял, что мысль о похищении пришла ему внезапно. Картина была возвращена в музей, но с повреждениями.
Похитителю картины Куинджи продлили арест ещё на полгода
Мужчина заявлял, что мысль о похищении пришла ему внезапно. Картина была возвращена в музей, но с повреждениями.  Закон
180
16 июля 2019  15:25
Они сбывали наркотики через интернет.
Два самарских подростка пойдут под суд за сбыт наркотиков
Они сбывали наркотики через интернет. Закон
190
15 июля 2019  18:53
Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие попросило арестовать основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова
Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
314
15 июля 2019  17:24
Проверяется причастность задержанного и к иным преступлениям в столичном регионе.
"Главного вора" России Шишкана задержали за расправу над депутатом и её семьёй
Проверяется причастность задержанного и к иным преступлениям в столичном регионе.  Закон
354
15 июля 2019  16:44
Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах.
"Главного вора" России Шишкана и внука Деда Хасана задержали в Подмосковье
Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах.  Закон
1826
12 июля 2019  19:13
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.
Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 400 млн рублей
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.  Закон
626
Весь список
Происшествия
16 июля 2019  22:39
Друг Извекова уточнил, что причиной смерти музыканта стал инфаркт.
В Москве нашли мертвым работавшего с Караченцовым и Боярским композитора
Друг Извекова уточнил, что причиной смерти музыканта стал инфаркт.   Происшествия
96
16 июля 2019  22:27
В городе объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра.
В Сочи сняли на видео близко подошедший к берегу смерч
В городе объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра.  Происшествия
119
16 июля 2019  21:53
Пешеходы — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина — погибли на месте ДТП.
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Пешеходы — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина — погибли на месте ДТП.  Происшествия
103
Весь список
Криминал
16 июля 2019  12:36
Знакомый сына украл у сызранки украшений на 220 тысяч рублей
Знакомый сына украл у сызранки украшений на 220 тысяч рублей
Он оставался на ночь в доме. Криминал
198
16 июля 2019  11:15
В Самаре подростков будут судить за сбыт наркотиков
В Самаре подростков будут судить за сбыт наркотиков
Для этого они пользовались Интернетом. Криминал
205
16 июля 2019  10:54
В Волжском районе грабитель отобрал телефон у подростка
В Волжском районе грабитель отобрал телефон у подростка
Задержан 41-летний уроженец одной из близлежащих республик. Криминал
214
Весь список


Видео
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
334
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
399
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
299
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
634
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3783
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1108
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
705
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
586
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
802
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
817
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
539
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
858
Весь список

Мероприятия
В Тольятти прошел традиционный «Велодевичник»
Билеты на матч "Крылья Советов" – "Арсенал" в продаже
В Тольятти прошел квест "Прошагай город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные