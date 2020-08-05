В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

220

По данным следствия, вечером 4 августа в поселке Дагомыс мальчик оказался рядом с вольером, в котором одна из фирм содержала двух медведей. Ребенок прошел через незапертую металлическую калитку, и животные напали на него. От полученных травм мальчик погиб, прибывшие на место врачи констатировали смерть.Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии и разбираются, имело ли право руководство коммерческой организации содержать медведей и насколько безопасными были условия.По данным источника ТАСС в экстренных службах, напавших на ребенка животных застрелили.В пресс-службе администрации Сочи сообщали, что после случившегося власти проверят все базы отдыха, а мини-зоопарки на территории частных владений, принимающих туристов, будут закрыты. Это потребовал глава города Алексей Копайгородский. В первую очередь проверки пройдут на открытых комплексах и базах отдыха у рек, озер и в горах.Кроме того, в Сочи примут дополнительные меры, чтобы дети не находились без надзора на улицах. "ЧП в Дагомысе не должно остаться только делом правоохранительных органов. Требую от управления образования, департамента спорта, инспекции по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул", - добавил Копайгородский.